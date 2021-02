Tram 16 wordt vervangen door nieuwe grijs-rode tram

Den Haag gaat beginnen met het aanpassen van tramlijn 16, om de route klaar te maken voor de nieuwe trams. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Op lijn 16, tussen Wateringen en het Statenkwartier in Den Haag, rijdt nu nog een rood-beige tram, maar die is aan vervanging toe. Dat moet een grijs-rode worden.

Op verschillende plekken op de route van tram 16 worden werkzaamheden verricht voor toegankelijke haltes en de nieuwe tram. De werkzaamheden worden tegelijkertijd uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden precies gaan beginnen is nog niet bekend. Eerst moeten de plannen nog worden besproken. Daarbij moet er eerst in de Torenstraat en Zoutmanstraat iets gebeuren aan de verkeersveiligheid.

Volgens de gemeente is de Torenstraat op dit moment ‘kronkelig’. ‘De Torenstraat is in de huidige situatie een 50km-weg met smalle fietsstroken, op sommige delen heeft de tram een vrije baan en op andere delen rijdt de tram tussen het autoverkeer’, schrijft de gemeente.

30 km per uur in Torenstraat

Het college wil van de Torenstraat een 30km-straat maken, maar dat is nu nog niet mogelijk. Dat komt vooral doordat er teveel autoverkeer rijdt om fietsers en auto’s veilig te mengen. ‘Fietsers zullen zich opgejaagd voelen, doordat een groot deel van het autoverkeer geen bestemming heeft in de straat zelf.’

Daarbij zegt de gemeente dat de smalle fietsstroken moeten worden verbeterd. ‘Uitgangspunt bij een 50km-weg zijn vrij liggende fietspaden van voldoende breedte. Indien de hoeveelheid autoverkeer het toelaat en de weg als 30km-weg kan worden ingericht, kan ook worden gekozen om fietsers te mengen met het autoverkeer.’

Voordat het zover is worden de plannen eerst besproken in een participatietraject, waarbij mensen tijdens een inloopbijeenkomst kunnen reageren op de ideeën. Pas daarna kan het ontwerpproces voor de lagevloerstrams worden begonnen. Dit zou betekenen dat de grijs-rode trams na 2023 op het traject van lijn 16 kunnen rijden.

Zoutmanstraat en Prins Hendrikplein

De Zoutmanstraat en het Prins Hendrikplein zijn wel geschikt om er een 30km-zone van te maken en een autoluw deel aan de kant van het centrum te creëren.

Voor het tramgedeelte van de Zoutmanstraat is gesproken met vertegenwoordigers uit de wijk, zoals de ondernemersvereniging, Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De Groene Eland en belangenbehartigers namens openbaarvervoerreizigers, fietsers en mensen met een fysieke beperking.