Veel afval naast containers, vuilniswagens halen het nu weer op

Volle afvalcontainers en veel bijgeplaatst afval, het is een straatbeeld wat veel wordt geregistreerd door de stad nu in sommige gebieden het afval een week lang niet is opgehaald. Reden daarvoor is het winterse weer waardoor het door de gladheid voor grote vuilniswagens onveilig zou zijn geweest om in veel straten te rijden.

Op Twitter laat de gemeente weten dat vuilniswagens sinds dit weekend weer door de stad heen rijden, ze krijgt vandaag veel meldingen van bijgeplaatst afval en volle bakken. “We doen ons best het huisvuil zo snel mogelijk op te ruimen.” Vorige week liet men weten dat het afval door het winterweer later pas zou worden opgehaald.

Haagse politici zoals Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren uiten verbazing over de berg afval: “De vuilnisbelt aan de Minckelersstraat begint nu wel heftige proporties aan te nemen. Kan dit snel worden opgehaald?” Bij de VVD trekt Ayşe Yılmaz aan de bel: “Wat een berg afval overal in de stad! Alweer een week containers niet geleegd. Wat leren we hiervan, hoe kunnen we het beter doen als we dit weer gaan meemaken?” Ook Tim de Boer (HSP) stelde de vraag wanneer de afvalinzameling weer zou worden opgestart.