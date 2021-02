Vrienden openen horecazaak in coronatijd: ‘Gat in de markt!’

Een horecazaak openen in coronatijd: het is iets waar weinig ondernemers aan zullen denken. Ondernemers Timo de Jong en Jerry Batenburg zijn een aantal weken begonnen aan een nieuw avontuur. Sterker nog: ze spreken over ‘een gat in de markt’. Het resultaat: De Chicken Company in de Torenstraat.

‘Kijk, de beoordelingen van gisteravond zijn binnen,’ zegt De Jong enthousiast tegen kompaan Batenburg terwijl hij op zijn telefoon scrolt. ‘Allemaal vijf sterren!’. Er staan lovende reacties op de Thuisbezorgd website. ‘Hier, moet je deze horen, zegt De Jong: Zoals het hoort te zijn, helaas zelden te vinden nog deze kwaliteit. Vers, super verpakt, super bezorger. Ja, daar doe je het voor!,’ reageert Batenburg.

‘Natuurlijk was het spannend om in deze tijd een zaak te openen, maar wij hebben elkaar op 16-jarige leeftijd ontmoet toen we beiden pizzabezorger waren. En altijd hebben we de droom gehad om iets samen te ondernemen. Toen kwam midden in het centrum van Den Haag dit pand vrij. Toen dachten wij: dit is een ‘once in a lifetime’, dus toen zijn we begonnen met de Chicken Company, vertelt De Jong. Batenburg legt verder uit: ‘Ons concept heeft alles te maken met gefrituurde kip. Wij zagen dat zowel de bezorgmarkt als ook de ‘fried checken’ markt enorm groeiend is. Dus wij hebben dat gat in de markt gegrepen.’