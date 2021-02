DI-RECT dubbel genomineerd voor Edison Pop 2021, Soldier On kanshebber beste song

66 nieuwe coronagevallen en twee sterfgevallen geregistreerd in Den Haag

In Den Haag zijn er tot 10 uur dinsdagochtend 66 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast werden er twee overlijdens gemeld.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt hoger dan het aantal van maandag, toen was er sprake van 40 nieuwe coronagevallen. Het zevendaags gemiddelde komt met de nieuwe meldingen uit op 92 besmettingen per dag.

Landelijk gezien zijn er tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2735 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat is ruim onder het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 3604 nieuwe coronagevallen per dag. De vergelijking geeft mogelijk een vertekend beeld, omdat veel teststraten maandagochtend nog dicht waren vanwege de weersomstandigheden.