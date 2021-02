Ajax wint rechtszaak van burgemeester Den Haag over toelaten uitsupporters

Ajax is door de rechtbank in het gelijkgesteld in een zaak tegen toenmalig burgemeester Pauline Krikke, dat schrijft de Amsterdamse club op de eigen website. Dat meldt mediapartner Omroep West. De toenmalig burgemeester van Den Haag besloot om geen supporters toe te laten bij de eredivisiewedstrijd ADO Den Haag – Ajax op 24 januari 2019.

Ondanks dat de wedstrijd al lang is gespeeld (1-5 voor Ajax), vindt de rechter dat Ajax een inhoudelijke behandeling van de zaak verdient. Dit vanwege de belangen die de huidige nummer één van de eredivisie heeft bij de zaak.

Het vonnis bevestigt volgens Ajax dat het een besluit van de burgemeester is en niet van de thuisspelende club of uitsupporters worden toegelaten. Bij de wedstrijd in januari 2019 besloot Krikke dat supporters van Ajax niet mochten komen. Ze zei dat haar besluit mede kwam doordat ook ADO en de ADO-supporters vonden dat er geen Ajacieden moesten worden toegelaten. Met het besluit van de rechter, kan de burgemeester niet meer leunen op wat een club vindt.

Gemeente Den Haag heeft zes weken om te reageren

Ajax zegt dat het belangrijk is, ‘omdat de club er zich al geruime tijd hard voor maakt dat Ajacieden weer in het uitvak van ADO kunnen plaatsnemen’. Ook is het volgens de hoofdstedelingen belangrijk omdat ‘de uitspelende club en zijn supporters vervolgens bij de rechter bezwaar kunnen maken tegen een besluit om uitsupporters niet toe te laten in het stadion’.

De gemeente Den Haag heeft zes weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De laatste editie van ADO Den Haag – Ajax mét uitsupporters vond plaats in 2006.