Crowdfunding voor boek over de Haagse mat geslaagd

De crowdfunding voor het maken van een atlas over de Haagse mat is geslaagd. Dinsdag werd duidelijk dat het streefbedrag van 27.500 euro is gehaald. “Helemaal gaaf dat dit gewoon gelukt is,” vertelt Joost Nijhuis aan Den Haag FM. Vormgever Nijhuis maakt het boek samen met fotograven Rein Langeveld en Daniel Heikens, zij portretteerden tussen 2011 en 2019 Haagse mannen met een mat. Daarnaast zijn er voor het boek meer dan dertig mattendragers geïnterviewd door schrijver Philip Fokker.

Hoewel het streefbedrag al ingezameld is en het boek dus gemaakt kan worden blijft het mogelijk om te doneren via Voordekunst. “Het blijft een pre-sale, mensen kunnen nog doneren en zo een boek bestellen.” De extra opbrengst willen de makers gebruiken om hierna een atlas te maken over de matten wereldwijd. “Dat is een droom, maar als het lukt is dat natuurlijk geweldig.”

De makers gaan het boek over de Haagse Mat in mei presenteren, dat zal gebeuren tijdens De Matlas-tentoonstelling in Fotomuseum Den Haag. “De druk van het boek gaat sowieso lukken, de boekpresentatie en expositie staan gewoon gepland,” zegt Nijhuis. Hoe de dag eruit zal zien zal afhangen van de dan geldende coronamaatregelen.

Kort van voren en lang van achteren

De Haagse Mat heeft een lange geschiedenis en gaat om een kapsel dat kort van voren (business) en lang van achteren (party) gedragen wordt. “En ja ze komen in alle soorten en maten voor”, vertelde Nijhuis eerder aan Den Haag FM. “De mat met een pony is echt een klassieker, die zie je ook bij de oudere generatie. Die zie je eigenlijk wat minder bij jongeren. De jongeren hebben hele snelle geschaafde matten.”

Den Haag FM sprak eerder met vormgever Joost Nijhuis over de Matlas.