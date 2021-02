Marcel Verreck: “Amare is symbool voor toekomst, want je weet: het komt eraan en kost een hoop geld”

DI-RECT dubbel genomineerd voor Edison Pop 2021, Soldier On kanshebber beste song

Goed nieuws voor de mannen van DI-RECT, ze maken kans op twee prijzen nu ze genomineerd zijn voor Edison Pop 2021. In de categorie rock is het album Wild Hearts een van de kanshebbers, Soldier On is genomineerd als beste song van 2021.

“Bij sommige liedjes weet je direct: dit is een klassieker. ‘Soldier On’ is zo’n nummer,” vindt de jury. “Deze prachtige song verscheen in het voorjaar en groeide uit tot de nationale soundtrack van de coronacrisis. Doorzetten en jezelf blijven! Dát is de boodschap die bij iedereen aankomt, recht in het hart.” Voor de onderscheiding neemt DI-RECT het op tegen Racoon’s Het is al laat toch en Tigers van Bilal Wahib.

De jury is ook te spreken over de veelzijdigheid van het album Wild Hearts van de Haagse band. “DI-RECT is al ruim twintig jaar een onvervalste rockband, maar de Hagenezen flirten er ook met ‘Wild Hearts’ weer lustig op los vol pop, disco, soul en funk. En tussen alle gitaren, synthesizers en blazers is daar, als een oase van rust, de hit ‘Soldier On’.”

Dinand Woesthoff

Zanger Dinand Woesthoff is met zijn single releases eveneens genomineerd in de categorie rock. “Vijf jaar geleden werd de basis gelegd voor het nieuwe solowerk van Dinand Woesthoff. Hij nam demo’s op met alles dat in zijn hoofd zat en in 2020 kwam de rommelende vulkaan tot eruptie. Met het hypnotiserende ‘Whatever Comes For Me’, het imponerende ‘Can You Hear Me’ en het gevoelige ‘You’ll Never Know’ laat Dinand horen dat hij nog altijd van alle markten thuis is.”

Tino Martin

De Haagse zanger Tino Martin is een van de kanshebbers voor een onderscheiding met zijn album Voor iedereen en wel in de categorie Hollands. “Met dit album, met maar liefst 17 songs die vooral emotie en blijheid laten horen, markeert Martin zijn succes bij een steeds breder publiek. ‘Voor Iedereen’ is live met een grote band in de studio opgenomen, hierdoor is de dynamiek hoorbaar en is er sprake van een hedendaagse sound.”

Hoe de prijsuitreiking er dit jaar uit gaat zien is nog niet bekend, de prijsuitreiking zal later dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden.