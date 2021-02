Explosie in bovenwoning Ketelstraat in Molenwijk

In een bovenwoning aan de Ketelstraat in Molenwijk heeft in de nacht van maandag op dinsdag vermoedelijk een explosie plaatsgevonden. Glasscherven van een raam kwamen tot aan de overkant van de straat. Het getroffen pand bevindt zich vlakbij Openbare Basisschool (OBS) De Kameleon.

“We kregen rond kwart voor vier de melding van een knal, een explosie,” laat een politiewoordvoerder aan Den Haag FM weten. Er zouden geen slachtoffers zijn. “Het betreft een leegstaand pand.”

De Forensische Opsporing en rechercheurs doen dinsdagochtend onderzoek naar het incident in de woning in de straat in stadsdeel Laak. Een deel van de straat is nog afgezet.