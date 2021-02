‘Gewonde politievrouw ontslagen uit ziekenhuis na dramatisch ongeluk’

De agente van de politie Den Haag, die begin februari zwaargewond raakte bij een ongeluk in Noord-Holland, ligt niet meer in het ziekenhuis. Dat meldt De Telegraaf maandagavond, op basis van de basketbalvereniging waar de vrouw van 35 speelt. Bij het ongeluk kwam haar 30-jarige man, die ook bij de Haagse politie werkte, om het leven.

‘Ze is wonderbaarlijk ontslagen’, zegt de voorzitter van basketbalvereniging Green Eagles uit Maassluis, de woonplaats van de twee agenten, tegen de krant. ‘Ze is thuis, herstellende. Lichamelijk komt ze er redelijk snel bovenop en de verwerking gaat nu beginnen.’

De fatale aanrijding gebeurde op maandag 1 februari op de N9 bij Bergen. De twee Haagse politiemensen kwamen door nog onbekende oorzaak in botsing met een vrachtwagen. De 35-jarige Suzanne raakte ernstig gewond. Haar man Robin was op slag dood. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend.

Crowdfunding opgezet

Na het ongeluk werd een crowdfundingsactie opgezet voor het gezin van de omgekomen agent. Binnen acht uur was er al 100.000 euro opgehaald. Inmiddels hebben bijna 16.000 mensen een donatie gedaan en staat de teller op zo’n 250.000 euro.