66 nieuwe coronagevallen en twee sterfgevallen geregistreerd in Den Haag

Haagse Stadspartij wil dat Den Haag excuses maakt voor slavernijverleden

Meer in

De Haagse Stadspartij (HSP) wil dat het stadsbestuur excuses gaat maken voor de rol die Den Haag heeft gespeeld in het slavernijverleden. Ze vindt het te betreuren dat Den Haag achterblijft ten opzichte van andere G4-steden waar wel wordt gesproken over excuses. “Amsterdam en Rotterdam hebben na onderzoek van hun rol in de slavenhandel besloten om als stad wél alvast aanstalten te maken voor het aanbieden van excuses.” Ze wil ook dat Den Haag zich aansluit bij een lobby die het Rijk motiveert om excuses te maken. “Als dat gebeurt, dat kan heel helend zijn. Mensen kunnen dan verder,” zegt raadslid Fatima Faïd.

“Inwoners van de stad met voorouders die tot slaaf gemaakt zijn, hebben Fatima Faïd (raadslid HSP, red.) gewezen op het ongelooflijke feit dat alle overige G4 gemeenten aanstalten maken naar formele excuses voor het slavernijverleden,” schrijft de partij. Met het stellen van schriftelijke vragen wil ze het stadbestuur ertoe bewegen ook excuses aan te bieden. “Het treurt ons en de eerder genoemde nazaten dat uitgerekend Den Haag achterblijft. De overige steden hebben allen onderzoeken ingesteld om de eigen rol in de slavenhandel te onderzoeken, Den Haag blijft weer achter.”

Tevens bepleit de partij een volwaardig onderzoek naar de rol van de stad Den Haag ten tijde van de slavernij. “Is het college bereid om nog dit college termijn een volwaardig onderzoek op te leveren waarin helder is beschreven welke rol(len) Den Haag en invloedrijke Haagse burgers hebben gespeeld in de slavenhandel en de slavernij en hoeveel rijkdom dit de stad heeft opgeleverd?”

“Excuses is het vooropstellen van rechtvaardigheid en de ontwikkeling van ons als diverse stad op een beladen thema in onze gemeenschappelijke geschiedenis,” zo besluit de partij.