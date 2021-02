Hagenaar (37) zocht huurmoordenaar op darkweb om zijn ex te vermoorden

Een 37-jarige man uit Den Haag heeft maandag tien jaar cel tegen zich horen eisen, omdat hij wordt verdacht van ‘moord op bestelling’. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De man zou tot twee keer toe op het darkweb een huurmoordenaar hebben gezocht om zijn ex – en moeder van hun twee jonge kinderen – uit de weg te ruimen. De Hagenaar had echter te maken met oplichters die hem van zijn geld afgeholpen hebben.

De zaak kwam aan het licht door een melding van de Engelse politie. Er zouden op het darkweb gesprekken worden gevoerd over het vermoorden van een vrouw in Nederland. Uit onderzoek bleek het de 37-jarige Hagenaar te zijn die de opdrachten gaf en dat bekende hij later ook. Volgens de man was het stel verwikkeld in een vechtscheiding en liepen de emoties op dat moment hoog op.

Maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) blijkt uit het dossier dat de verdachte kil, zakelijk en met volharding te werk is gegaan. Zo zou hij over een periode van enkele maanden op zoek zijn gegaan naar manieren om zijn plan uit te voeren, waardoor er volgens de officier van justitie geen sprake is van een opwelling. De man zou niet van zijn plan af hebben gezien nadat hij een eerste keer was opgelicht, want hij zette volgens het OM daarna opnieuw een opdracht uit.

Uit huis geplaatst

Toen bekend werd dat de man de moeder van zijn kinderen wilde laten vermoorden, is het gezin meteen uit huis gehaald. Ze zitten nog steeds ondergedoken. Volgens het Openbaar Ministerie past alleen een hoge straf, omdat de de verdachte zeer berekenend opdracht heeft gegeven zijn ex-vrouw te laten ombrengen.

Bovendien vindt het OM dat de man zijn opdracht serieus wilde laten uitvoeren. Zo zou hij een voorschot hebben betaald en beloofde hij een bonus als het snel zou gebeuren. Mede hierom werd er tien jaar cel tegen de Hagenaar geëist. Over twee weken doet de rechter uitspraak.