Kamers met Aandacht zoekt woonruimte voor jongeren die uit de jeugdzorg stromen

De organisatie Kamers met Aandacht is in samenwerking met de gemeente op zoek naar particulieren die een kamer willen verhuren aan jongeren tussen de 18 en 23 jaar die uit de jeugdzorg stromen. Miranda van der Deijl is projectcoördinator en vertelt bij Den Haag FM over het initiatief waarmee ze deze jongeren dat extra duwtje in de rug willen bieden. ‘Zij hebben vaak nog een informeel steunend netwerk nodig.’

Van der Deijl benadrukt het belang van het project en waarom juist deze jongeren tussen wal en schip vallen. ‘Boven de 18 jaar vallen ze buiten jeugdzorg, maar kunnen ze nog steeds ondersteuning gebruiken. Ze hebben vaak een minder vanzelfsprekende jeugd gehad en beschikken dus niet altijd over alle vaardigheden om op volledig eigen benen te kunnen staan.’

Ambitieuze jongeren

Om die reden is Kamers met Aandacht voor deze mensen dus niet enkel op zoek naar een woonruimte, maar wordt deze ook verhuurd door een ‘hospita’ die de jongere informele steun kan bieden. ‘Dan kan je denken aan alle dingen waar jij je ouders voor belde toen je net op jezelf ging wonen,’ vertelt Van der Deijl.

In principe is elke kamer geschikt volgens Van der Deijl. ‘Het moet geen bezemkast zijn, maar een gewone slaapkamer is prima. Je deelt de voorzieningen in je huis, maar je ontvangt dan ook gewoon huur. Je mag zelf bepalen hoeveel, maar het kan niet meer zijn dan 450 euro omdat ze wel gewoon naar school gaan en een bijbaantje hebben. Het zijn dus ook wel ambitieuze jongeren.’

Kijk hier voor meer informatie over Kamers met Aandacht en hoe je aan te melden.