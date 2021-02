Marcel Verreck: “Amare is symbool voor toekomst, want je weet: het komt eraan en kost een hoop geld”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM. Dat doet hij deze keer voor cultuurcomplex Amare aan het Spui.

“Hoe moet het verder met ons land, met onze stad en waar ik vooral heel erg benieuwd naar ben: hoe moet het verder met mij? Ik sta hier heel symbolisch voor het in aanbouw zijnde cultuurpaleis Amare. Als artistiekeling heb ik plannen genoeg voor de toekomst, maar wat kán ik nu? Amare is sowieso een mooi symbool voor de toekomst, want over de toekomst kan je twee dingen zeggen: het komt eraan en het gaat een hoop geld kosten”, aldus de columnist.