QuarantaineKunst organiseert wedstrijd in de binnenstad: ‘Coronaproof van kunst genieten’

QuarantaineKunst opent op 6 maart de kunstwedstrijd ‘Verbinden’, waarbij deelnemende kunstwerken binnen dit thema op verschillende locaties in de binnenstad voor de ramen te zien zullen zijn. Zo kunnen mensen toch nog, coronaproof, van kunst genieten. Organisator Daniella van Bergen vertelt bij Den Haag FM over dit bijzondere initiatief.

Door musea struinen zal er voorlopig nog even niet inzitten. Van Bergen vond het echter van belang om mensen toch nog creatief te blijven prikkelen en tegelijk kunstenaars te helpen hun werk aan de man te blijven brengen. ‘Zij hebben het nu heel moeilijk in deze tijd,’ vertelt ze. ‘We doen dit voor alle kunstenaars die veel mooi werk hebben, maar het niet aan de mensen kunnen laten zien.’

Vakjury

De wedstrijd vindt plaats in vier gemeentes: Den Haag, Zoetermeer, Delft en Westland. Iedereen kan meedoen door drie werken in te sturen die passen binnen het betreffende thema, waarbij het de bedoeling is dat de kunstenaar zelf een ‘etalage’ in de binnenstad vindt om deze uit te stallen voor publiek.

Een publieksjury zal vervolgens per stad vijf werken uitkiezen die zullen worden beoordeeld door een vakjury, onder andere bestaande uit Benno Tempel, directeur van Kunstmuseum Den Haag. Zij kiezen uit de twintig werken een winnaar die zich hierna 500 euro rijker mag rekenen.

De expositie ‘Verbinden’ loopt van 6 t/m 28 maart 2021. Kijk hier voor meer informatie over de wedstrijd en hoe je aan te melden.