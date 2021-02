Terrasvergunning restaurant Yuzu ingetrokken: ‘In één keer ben je het kwijt’

Ajax wint rechtszaak van burgemeester Den Haag over toelaten uitsupporters

De terrasvergunning van restaurant Yuzu aan de Bierkade is ingetrokken. Mocht de horeca op korte termijn open gaan, dan zal mede-eigenaar Benjamin van der Giezen buiten waarschijnlijk nog geen gasten kunnen ontvangen. Bij Haags Bakkie op Den Haag FM vertelt hij over hoe dit kon gebeuren. ‘In één keer ben je het zomaar kwijt.’

Nu het vaccinatieproces op gang komt en mooier weer voor de deur staat, keek Van der Giezen al uit naar de heropening van zijn zaak. ‘Ik begon net een beetje licht aan het eind van de tunnel te zien. Net op het moment dat ik er weer zin in kreeg, ontving ik het bericht van de gemeente.’

Niks meer waard

Het intrekken van de vergunning zou te wijten zijn aan een inschattingsfout bij een gemeentelijk onderzoek. ‘Het overgrote deel van ons terras is een seizoensterras,’ vertelt Van der Giezen. ‘Dat houdt in dat je de parkeerplaatsen aan de kade erbij krijgt tussen de maanden maart en november. Maar er bleek slecht onderzoek te zijn gedaan naar de parkeerdruk in de buurt, waardoor onze vergunning van vijf jaar niks meer waard blijkt.’

Van der Giezen moet de vergunning opnieuw aanvragen, maar het zal nog wel even duren voordat hij en zijn collega’s hier weer duidelijkheid over hebben. ‘Het moet helemaal opnieuw door de molen en daar betaal je ook voor. We hebben goed contact met de gemeente, ze willen graag meewerken en meedenken, maar uiteindelijk duurt het gewoon lang.’