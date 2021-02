Marcel Verreck: “Amare is symbool voor toekomst, want je weet: het komt eraan en kost een hoop geld”

Vier tieners in volle voorbereiding voor wereldreis: ‘Het wordt een race tegen de klok’

In twee jaar tijd de wereld over reizen: voor vele een droom, voor de tieners Thomas (19), Bram (20), Annabel (18) en Sophie (17) binnenkort werkelijkheid. Zij zetten alles op alles om op 1 september de haven van Scheveningen te verlaten en onder begeleiding van twee volwassenen de wereldzeeën te bevaren. ‘Het moet juist nu.’

In een garage in Loosdrecht zijn de vier jonge avonturiers druk bezig met het maken van de zeilen. De boot zelf ligt in een loods elders in het land, volledig gestript en klaar om opnieuw opgebouwd te worden. ‘Er moet nog een hele hoop gebeuren’, lacht Thomas. ‘Moet nog een nieuwe motor in, mast moet er nog op, moet nog in de verf gezet worden alles. Het wordt een race tegen de klok, maar gaan het gewoon redden.’

Het idee van een wereldreis begon bij de vader van Sophie, Eli van den Broek. Hij voer als kind met zijn eigen ouders ook jarenlang de wereld rond. Een ervaring die hij graag overgeeft aan een jongere generatie. ‘Het gevoel van de zee is moeilijk te beschrijven. Een rust en vrede die je nergens vindt.’

Modern Family

Qua samenstelling van het reisgezelschap is de familie uit de bekende sitcom Modern Family er niets bij. Vader Eli heeft Sophie gekregen uit een eerdere relatie, en is nu getrouwd met Mirjam, die Bram als kind heeft uit een vorige relatie. Thomas is het vriendje van Sophie en gaat daarom ook mee op reis. En Annabelle is al jaren kind aan huis bij dit grote, gezellige, samengestelde gezin: dus uiteraard stapt zij ook mee op de boot.

De planning is dat het zestal 1 september uitvaren. Dan zijn Annabel en Sophie net klaar met de middelbare school. ‘Hoe ik het zie dat je het juist nu moet doen’, vertelt Thomas. ‘Je hebt nog geen huis of iets anders om rekening mee te houden.’

Zes volwassenen in een kleine ruimte…

Op reis hebben alle vier de jongeren een eigen project, wat ze bij gaan houden. Zo zal Thomas zich bezig houden met de lokale sporten, bestudeert Sophie de spiritualiteit op de plekken waar zij aanmeren, onderzoekt Annabelle de mentale gezondheid van hun bestemmingen en Bram focust zich op de water- en groenvoorzieningen.

Tussendoor zit het zestal lang op het water, op een boot van zeventien meter lang en vijf meter breed. Zal dat goed gaan voor die twee jaar? De vier jonge avonturiers hebben daar geen twijfel over. ‘In huis kan het ook foutgaan. Het wordt een goede teambuildingoefening’, aldus Thomas. Bram vult hem aan: ‘Binnen heeft iedereen zijn eigen kamer. Je kunt je dus wel terugtrekken.’

Verslaggever Bob Brinkman maakte de volgende reportage over het zeilteam en blijft hen volgen.