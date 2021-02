The Sound of Music start in Scheveningen, musical staat anderhalve maand in AFAS Circustheater

Ways2go: ‘Werkgeversfietsenstalling van MN is de mooiste van Zuid-Holland’

De werkgeversfietsenstalling van financieel dienstverlener MN in Den Haag is door Ways2go verkozen tot de leukste, meest toegankelijke en mooiste fietsenstalling van Zuid-Holland van 2020. De stalling kreeg de onderscheiding vanwege de ruime opzet: er zijn 400 plaatsen voor fietsen, bakfietsen en scooters. Daarnaast is het goed verlicht, er is muziek, er zijn laadfaciliteiten en kleedkamers, ook komt er dagelijks een lokale fietsenmaker langs voor wie dat nodig heeft.

Directeur Luuk Aarts is blij met de onderscheiding. “We zijn heel bij dat onze stalling de winnaar is. Dat is een duidelijke erkenning van ons duurzaamheidsprofiel, en meer specifiek ons fietsbeleid. Ons pand ligt in het centrum van de stad dus we stimuleren ov- en fietsgebruik van medewerkers. Dat helpt mee om de stad bereikbaar te houden, is duurzaam en het scheelt parkeerplekken. Een andere reden die steeds belangrijker wordt is dat fietsen bijdraagt aan vitaliteit. Bewegen en gezondheid worden steeds belangrijkere aspecten. De eer hoort vooral te gaan naar de afdeling Facilities die de stalling heeft ontworpen en alle wensen en ideeën werkelijkheid heeft gemaakt.”

Ways2go is de campagne van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming en heeft als doel (logistieke) werkgevers, werknemers en bewoners te verleiden tot het gebruik van duurzame vervoermiddelen.