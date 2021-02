Wethouder biedt excuses aan na wegslepen van auto van gehandicapte man

Wethouder Robert van Asten biedt excuses aan aan Ahmed Aarad nadat diens auto dit weekend werd weggesleept. “Het wegslepen van de auto had niet mogen gebeuren,” laat de wethouder in reactie weten. “Dat is een vervelende fout, het spreekt voor zich dat wij alle gemaakte kosten zullen vergoeden.” Aarad had dit weekend zijn auto op de stoep geparkeerd omdat de reguliere plaatsen niet toegankelijk waren, vervolgens werd zijn auto weggesleept.

Naast het wegslepen van zijn auto dit weekend ligt Aarad al langer overhoop met de gemeente, hij begrijpt niet waarom er voor hem geen eigen parkeerplaats in de buurt van zijn woning kan komen. Van Asten: “Wat betreft de parkeerplaats, het is lastig om in een gebied waar geen openbare parkeerplaatsen zijn van de één op de andere dag een individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP) te maken. Ik wil deze week nog in een persoonlijk gesprek bespreken of er op korte termijn andere mogelijkheden zijn om de heer Aarad te helpen. In een inclusieve stad vinden we voor iedereen een oplossing.”

Hart voor Den Haag had vragen gesteld over het niet kunnen creëren van een eigen parkeerplaats voor Aarad. De gemeente stelt dat er in principe geen invalidenparkeerplaatsen kunnen omdat hij in een pollergebied woont waar geen openbare parkeerplaatse zijn. Volgens het stadsbestuur is het niet mogelijk om een plek aan te leggen in een autovrij gebied, ook niet voor mensen die aan de medische criteria voldoen om daarvoor in aanmerking te komen.