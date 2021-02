Actieplan moet vrijwilligerswerk in Den Haag verder versterken

Met het actieprogramma Goed voor elkaar! Haags vrijwilligersbeleid 2020-2023 wil wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) het vrijwilligerswerk in Den Haag verder versterken. De wethouder stelt dat er een grote behoefte is aan nieuwe vrijwilligers, daarnaast zou er meer waardering voor vrijwilligers moeten zijn en kunnen de positieve effecten van het vrijwilligerswerk beter onder de aandacht wordt gebracht. Ook wil het stadsbestuur het vrijwilligerswerk in wijken en buurten met het programma actiever ondersteunen. Dit jaar is er 5.7 miljoen euro beschikbaar om te investeren in het vrijwilligersbeleid.

“Dankzij vrijwilligers hebben we een stad waarin mensen elkaar kennen, naar elkaar omzien en zorgen voor hun omgeving. Voor een vitale stad zijn actieve bewoners belangrijk. Vrijwilligers zijn daarbij cruciaal. Initiatieven die hen versterken, ondersteunen wij ruimhartig”, zegt Parbhudayal. “In deze coronacrisis komt de kracht van onze vrijwilligers nog sterker naar boven. Veel Hagenaars pakken de handschoen op om hun steentje bij te dragen voor hun naasten of voor onbekende stadsgenoten. Met veel creativiteit zijn tal van nieuwe initiatieven ontstaan. Als stadsbestuur zijn wij ontzettend trots op de inzet van al die vrijwilligers.” In de stad zijn nu ongeveer 185.000 vrijwilligers actief.

De wethouder is zelf ook actief als vrijwilliger, zij geeft de 14-jarige Raheik bijles wiskunde in Vadercentrum Adam in Laak. Daarnaast probeert ze groepen hindoestanen enthousiast te maken om te fietsen en wandelen.

Jaar van de vrijwilliger

2021 is omgedoopt tot het Jaar van de Haagse Vrijwilliger, met de campagne Mensen maken Den Haag worden vrijwilligers in het zonnetje gezet, tevens is de campagne bedoeld om nieuwe vrijwilligers te werven. De campagne gaat 12 maart van start en zal het hele jaar doorlopen. Daarnaast is er ook een landelijke campagne gericht op het vrijwilligerswerk.