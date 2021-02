Scholieren en studenten voeren actie op het Plein: ‘Het gemis is groot’

ADO Den Haag moet Daryl Janmaat missen tijdens cruciale wedstrijden

Meer in

ADO Den Haag kan ook in de komende weken, wanneer drie belangrijke wedstrijden tegen concurrenten Fortuna Sittard, Willem II en RKC Waalwijk op het programma staan, niet beschikken over Daryl Janmaat. De verdediger heeft nog altijd te kampen met een knieblessure. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De afgelopen weken werd wekelijks gehoopt op de inzet van de voormalig international, maar dat bleek telkens niet haalbaar. Sinds zijn terugkeer deze zomer speelde de verdediger twee wedstrijden mee. Uit tegen RKC en thuis tegen VVV Venlo, waar hij in de rust werd vervangen. Toen bleek dat Janmaat te veel last ondervond van zijn oude knieblessure, die hij opliep in november 2019 bij zijn toenmalige club Watford.

Op de website van ADO Den Haag staat dat Janmaat onlangs een kijkoperatie onderging, daaruit blijkt dat de knieblessure nog altijd parten speelt.