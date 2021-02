Chris Eimers tot 2024 hoofdcoach ijshockeyclub Hijs Hokij

Het contract van Chris Eimers is met drie jaar verlengd, de hoofdcoach blijft daarmee in ieder geval tot 2024 betrokken bij ijshockeyclub Hijs Hokij. Vorig jaar werd zijn contract al verlengd tot 2023, maar omdat men door de coronapandemie niet kan spelen is besloten er een jaar aan vast te plakken.

Eimers is sinds 2015 coach bij Hijs, onder zijn leiding bereikte de club acht keer een finale. In het seizoen 2019-2020 won de ploeg onder zijn leiding de Super Cup, kwamen ze uit in de finale van het Nederlands Kampioenschap en werd de halve finale van de BeNe League Play Offs bereikt. “We kunnen ons op dit moment absoluut geen betere trainer wensen”, zegt Cairox Hijs Hokij-voorzitter Harry Vlaardingerbroek.

“Het is mooi dat mijn contract is opengebroken zodat ik de komende drie jaar bij Cairox Hijs Hokij kan blijven”, zegt Eimers over zijn langere verblijf bij de Haagse club. “Dit is echt mijn club geworden. Ik ben blij met het vertrouwen dat de club in mij heeft. Laten we hopen dat we in september ‘gewoon’ kunnen starten.”

Foto: Robert Bos

LEES OOK: IJshockeyclub HIJS Hokij begint niet aan competitie door corona

LEES OOK: Voortbestaan Hijs Hokij staat op het spel en ‘gemeente helpt nog niet mee’