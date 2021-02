Coronavirus: 97 nieuwe coronagevallen en een sterfgeval in Den Haag

Tot 10.00 uur woensdagochtend zijn er bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 97 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Daarnaast is er één sterfgeval bijgekomen in het afgelopen etmaal.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt hoger dan het aantal van dinsdag, toen was er sprake van 66 nieuwe coronagevallen. Het zevendaags gemiddelde komt met de nieuwe meldingen uit op 95 besmettingen per dag.

Gemeten over heel Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur 3.416 coronameldingen bijgekomen. Dat is onder het gemiddelde, in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3.628 positieve tests per etmaal binnen bij het RIVM.