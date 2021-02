“Heropening van onderwijs zou topprioriteit van kabinet moeten zijn”

Doordat scholen en universiteiten vanwege de coronamaatregelen al weken, en soms al maanden, dicht zijn kampen steeds meer studenten en scholieren met sociale en mentale problemen. Daar moet wat aan gedaan worden, vinden het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Daarom was woensdagochtend op het Plein een protestactie van scholieren en studenten om het het demissionaire kabinet te manen meer haast te maken bij het heropenen van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.

Tekst gaat verder onder video.

“We hopen met dit protest voornamelijk te bereiken dat we de noodzaak nog een keer laten zien, maar ook dat we kijken naar mogelijkheden om het onderwijs weer stapsgewijs te heropenen”, zegt Nienke Luijckx, voorzitter van het LAKS. En dat zou snel moeten gebeuren, bijvoorbeeld door leerlingen weer 1 dag in de week fysiek naar school te laten gaan.

“We zien dat de ernst van de situatie de laatste tijd heel erg toegenomen is”, zegt Luijckx. “Het gaat niet zo goed”, vult ISO voorzitter Dahran Çoban aan. Beide organisaties zien onder studenten heel veel eenzaamheid, concentratie- en motivatieproblemen en gevoelens van lage eigenwaarde. Het belangrijkste wat nu gemist wordt is het sociale aspect van scholen en universiteiten. Çoban: “Een kwart van de studenten volgt het hele onderwijs vanuit huis. Je ziet ook dat er dan weinig interactie is met medestudenten en dan wordt je ook heel erg eenzaam.”

“Wat er nodig is, is dat we moeten weten wanneer, en er moet echt perspectief geboden worden in de vorm van daden”, zegt Çoban over de wens tot het heropenen van scholen. Luijckx sluit zich daar helemaal bij aan: “We zijn heel erg aan het luisteren naar mensen die allemaal iets willen voor jongeren, maar uiteindelijk zien we nog weinig daden terug”. Çoban hoopt dat het onderwijs de topprioriteit van het kabinetsbeleid wordt: “En dat het dan niet alleen gaat over het basisonderwijs, maar ook voortgezet onderwijs en het onderwijs daarna.”