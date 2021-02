Jongen (16) aangehouden na mishandeling boa op Den Haag Centraal

Een 16-jarige Amsterdammer is maandagmiddag aangehouden op station Den Haag Centraal, omdat hij een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de NS had beledigd en mishandeld. Dat meldde de politie dinsdag.

De boa sprak een groepje jongens aan dat geen mondkapje droeg op het station, meldt mediapartner Omroep West. Een van de jongens werd hierop agressief, waarop de boa hem verzocht het station te verlaten.

De 16-jarige jongen was het hier niet mee eens, sloeg de boa en ging ervandoor. Andere boa’s gingen meteen achter de verdachte aan en konden hem even later aanhouden.