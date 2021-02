Kessler Stichting zoekt verzorgingsproducten om dakloze vrouwen te verwennen op Vrouwendag

De Kessler Stichting is op zoek naar verzorgingsproducten welke de stichting kan gebruiken om vrouwen uit de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen in Den Haag te verwennen op Internationale Vrouwendag (8 maart). De inzamelingsactie is een jaarlijkse traditie van de stichting.

“We proberen op 8 maart altijd minimaal 100 dames blij te maken. Dit jaar lijkt het voor het eerst mogelijk om alle vrouwen in de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen iets te geven. Dat zijn er ongeveer 300. Daarom vragen we aan iedereen: heb je nog ongebruikte toilet-, beauty of verzorgingsproducten liggen die je kunt missen, doneer ze alsjeblieft”, legt Djadi Loose uit.

De Kessler Stichting is op zoek naar ‘alles waar een vrouw blij van wordt’ al is er al voldoende kleding gedoneerd. Men is nu op zoek naar ongebruikte toilet-, beauty of verzorgingsproducten. Donaties kunnen tot 21 februari ingeleverd worden in de containers bij de Kessler Stichting aan de De La Reyweg 530.

Foto: Ter illustratie/ archief