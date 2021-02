Raymond van Barneveld weer professioneel darter na binnenhalen tourcard

Raymond van Barneveld mag zich na een jaar weer professioneel darter noemen. Dat meldt mediapartner Omroep West. De Haagse dartlegende pakte woensdagmiddag bij de zogeheten Qualifying School in het Duitse Niedernhausen een tourcard waardoor hij komend jaar mee mag doen aan toernooien van dartbond PDC. In december 2019 hing de vijfvoudig wereldkampioen zijn pijlen aan de wilgen, maar in september 2020 kwam hij daar op terug.

Na zijn afscheid als professioneel darter iets meer dan een jaar geleden, moest Barney zijn tourcard, waarmee je mag meedoen aan professionele darttoernooien, inleveren. Toen hij zijn comeback in september 2020 aankondigde kon hij dus weer helemaal opnieuw beginnen.

En met een 6-0 zege op Willem Mandigers heeft RVB zijn tourkaart terug. Gefeliciteerd @Raybar180 helaas geen TC voor Willem — Jαcqυεѕ Nιευωlααт (@JJNieuwlaat) February 17, 2021

Dat opnieuw beginnen betekende dat hij mee moest doen aan de Qualifying School, kortweg Q-school genoemd. Bij dit kwalificatietoernooi waaraan honderden hobbydarters, gevallen subtoppers en eendagsvliegen meedoen, moest de bekende darter een tourcard zien te bemachtigen. Het toernooi duurt tien dagen en aan het einde krijgen 29 van de bijna zevenhonderd deelnemers een deelnamebewijs.

Eerste gedeelte appeltje eitje

Het toernooi begon onstuimig voor Barney omdat de gevel van zijn huis naar beneden viel. Hij liet zich er niet door afleiden en doorstond het eerste gedeelte van het kwalificatietoernooi makkelijk. Daardoor mocht Barney zich vanaf zondag vier dagen lang meten met de 127 beste spelers uit de eerste schifting.

Op de eerste twee dagen behoorde Van Barneveld tot de beste spelers van de dag, maar hij kwam net tekort voor een tourcard. Die ging alleen naar de spelers die de dagfinale wonnen.

Dood of de gladiolen voor Barney

Naast de vier dagwinnaars, kregen acht spelers die van zondag tot en met woensdag genoeg punten behaalden ook een tourcard. Lang stond Barney er enorm goed voor in dit klassement. Op dinsdag vloog Barney er echter in de eerste ronde uit, waardoor woensdag de dag was van de dood of de gladiolen voor de 53-jarige Hagenaar.

Het werden de gladiolen, doordat Barney de eerste drie wedstrijden op woensdag won. Daarmee had hij voldoende punten bij elkaar gesprokkeld om alsnog een tourcard te bemachtigen. Barney kan daardoor komend jaar de strijd weer aangaan met Michael van Gerwen, Gary Anderson en andere grootheden.

Foto: Twitter Raymond van Barneveld