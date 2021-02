Rotterdamsebaan gaat komend weekeinde open voor verkeer

De Rotterdamsebaan gaat komend weekeinde open voor verkeer. Dat heeft de gemeente Den Haag bekend gemaakt. De verwachting is dat de eerste auto’s zaterdagmorgen gebruik kunnen maken van de nieuwe grote ontsluitingsweg van Den Haag.

De bedoeling was eigenlijk dat de weg vorig weekeinde al open zou gaan, maar dat ging niet door omdat er toen ijs en sneeuw lag. In overleg met Rijkswaterstaat is besloten dat de Rotterdamsebaan vanaf zaterdag 20 februari in gebruik kan worden genomen. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Een precies tijdstip waarop de eerste auto’s over de weg kunnen rijden, kan de woordvoerder van de gemeente nog niet geven. Dat hang af van het verloop van enkele werkzaamheden die nog moeten plaatshebben. Zo moeten hekken worden weggehaald en nog enkele stoplichten worden afgesteld. Verder worden op afrit 9 van de A4 (Den Haag-Ypenburg) en afrit 7 van de A13 (Rijswijk, Den Haag-Zuid) wegafzettingen weggehaald en bewegwijzering aangepast.

Rotterdamsebaan moet Utrechtsebaan ontlasten

De Rotterdamsebaan is bedoeld om de vaak drukke Utrechtsebaan te ontlasten. De weg loopt van de Binckhorst naar knooppunt Ypenburg. Belangrijk onderdeel is de Victory Boogie Woogietunnel, een 1800 meter lange tunnel onder de Vliet. De tunnel is vernoemd naar een schilderij van Piet Mondriaan, dat in het Kunstmuseum in Den Haag hangt. De boor die de tunnel groef, de Catharina-Amalia, had de kleuren van Mondriaans schilderijen: rood, geel en blauw.

Na jaren van discussie werd in 2014 begonnen met de aanleg van de weg. De kosten bedroegen 645 miljoen euro. Dat bedrag werd onder meer betaald door het Rijk, de metropoolregio en Den Haag.