Scholieren en studenten voeren actie op het Plein: ‘Het gemis is groot’

Scholieren en studenten voeren woensdag actie voor meer haast bij het heropenen van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten op het Plein in Den Haag. Een groep jongeren staat er om 10.00 uur met boodschappen, namens leeftijdsgenoten die kampen met mentale problemen en er wegens de door het coronavirus opgelegde restricties niet bij kunnen zijn.

Voor de actie hebben het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de handen ineengeslagen. ISO-voorzitter Dahran Çoban zegt dat de actie moet worden gezien als een noodkreet. ‘Sommige studenten zijn sinds maart vorig jaar niet meer op een onderwijsinstelling geweest’, vertelt Çoban in het radioprogramma West Wordt Wakker. ‘Het gemis is erg groot.’

‘Het kabinet heeft de intentie uitgesproken om scholen snel te openen, maar we zien dat er nog weinig daadkracht wordt getoond om dat daadwerkelijk te doen’, vertelt LAKS-voorzitter Nienke Luijckx. ‘Er wordt niet gekeken naar de mogelijkheden om stapsgewijs te heropenen.’ Volgens Luijckx zou het kabinet jongeren minstens twee dagen per week naar school moeten laten gaan. ‘Het liefst nog vaker.’

Mentale problemen door thuiszitten

‘Jongeren lijden onder mentale problemen, er moeten mogelijkheden komen voor deze jongeren’, vervolgt de voorzitter van LAKS. ‘Scholieren missen het sociale contact.’ Volgens Luijckx hakt het er bij de jongeren in dat ze elkaar niet kunnen ontmoeten. ‘Ze kunnen nergens heen. Bijvoorbeeld ook niet naar de sportclub. Jongeren hebben in deze tijd behoefte aan ontspanning en ontsnapping.’

ISO-voorzitter Çoban stelt dat scholen veilig open kunnen. ‘Er zijn niet echt besmettingshaarden geweest op universiteiten en middelbare scholen. Scholen doen hun best om allerlei regels in acht te nemen, zoals het anderhalve meter afstand houden en het dragen van mondkapjes op gangen.’ Ook Çoban vindt dat er perspectief nodig is. ‘Sommige studenten hebben alleen maar online onderwijs. Je ziet dan de hele dag alleen je eigen weerspiegeling in je beeldscherm. Er moeten stappen worden ondernomen.’

Routekaart

Een mogelijke stap zou volgens de voorzitters van de jongerenorganisaties kunnen zijn dat het kabinet actief aan het OMT vraagt om een routekaart naar opening van de onderwijsinstellingen.