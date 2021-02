STRAATVRAAG: Avondklok ongeldig? ‘Het is één groot zooitje!’

In de rechtbank van Den Haag heeft een rechter de avondklok ongeldig verklaard. De rechtszaak die was aangespannen door actiegroep Viruswaarheid tegen de Nederlandse staat heeft veel stof doen opwaaien. De staat is in beroep gegaan tegen de uitspraak, en daarom heeft het Hof voorlopig besloten dat de avondklok tòch van kracht blijft. Vrijdag dient het hoger beroep en komt er hoogstwaarschijnlijk een definitieve uitspraak.

Verslaggever Pim Markering ging de straat op om te vragen wat de Hagenaar en Hagenees van deze bijzondere wending vinden.