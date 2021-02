Opnames voor tv-serie over Haagse agenten zijn begonnen

Verdachte opgepakt na bedreiging met vuurwapen in restaurant aan de Keizerstraat

Meer in

In een pizzeria aan de Keizerstraat op Scheveningen heeft de politie een verdachte opgepakt die iemand zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Er is niet geschoten en niemand raakte gewond. Dat meldt mediapartner Omroep West. Een speurhond heeft het wapen na de arrestatie in de omgeving van het restaurant gevonden.

Rond 10.30 uur werd de politie gebeld door iemand die zei dat hij werd bedreigd met een vuurwapen in een Italiaans restaurant aan de Scheveningse Keizerstraat. Agenten met kogelwerende vesten zijn naar het restaurant gegaan en hebben een verdachte aangehouden. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.

Ook werd de melder gevonden. Het is nog niet duidelijk of hij aangifte doet. De politie heeft met een speurhond gezocht naar een vuurwapen. Dat werd om 12.30 uur in de omgeving van het restaurant gevonden.