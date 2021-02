Wethouder blij met steun voor onderwijs, maar ook kritisch

Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer is positief over de miljarden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het onderwijs. Dat meldt mediapartner Omroep West. De wethouders van de vier grote steden hebben ook op het extra geld aangedrongen. ‘We hebben waardering voor de minister dat hij zo snel met een heel goed plan komt’, aldus Bredemeijer.

‘Dit Nationaal Programma biedt een mooie toolbox voor scholen en gemeenten om (samen) te werken en de opgelopen schade in de schoolloopbaan van jongeren te herstellen’, stelt de wethouder.

Bredemeijer is ook kritisch. ‘De coronamaatregelen hebben de zwakke plekken in het onderwijssysteem blootgelegd en dat het onderwijsstelsel om een herziening vraagt waarin kinderen meer kans krijgen zich optimaal te ontplooien. Wat mij betreft begint nu ook echt het denken over structuurwijzigingen in het onderwijs. Dit Nationaal Programma is een herstelprogramma en staat los van de vurige wens van een stelselwijziging.’ De wethouder doet dus een dringend verzoek aan het volgend kabinet om daar mee aan de slag te gaan en ‘kansengelijkheid speerpunt van beleid te maken en te komen met een herziening van het onderwijsstelsel’.