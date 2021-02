Zeven mannen aangehouden na drugsvondst in bedrijfspand aan de Nikkelwerf

De Haagse politie heeft dinsdagmiddag een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bedrijfspand aan de Nikkelwerf. Na onderzoek besloot de politie om een inval te doen. Er zijn zeven verdachten aangehouden.

In het pand waar de drugs werden gevonden konden vier mannen worden aangehouden, later werden twee verdachten in Rotterdam en één in de omgeving van Bodegraven aangehouden.

De zeven verdachten zitten vast en hun betrokkenheid bij de vondst van de drugs wordt nog onderzocht.

Foto: Politie.nl