Aangevallen fotograaf: ‘Het gebeurt me nu voor de tweede keer’

Zijn knie is geschaafd en hij is een beetje stijf, maar verder gaat het naar omstandigheden goed met de persfotograaf van Regio15 die woensdagmiddag werd aangevallen voor het politiebureau op de Aaltje Noorderwierstraat in Den Haag. Dat vertelt hij donderdag aan mediapartner Omroep West.

De fotograaf – die liever anoniem blijft – stapt woensdag in zijn auto omdat er een politiehelikopter boven Loosduinen hangt, vanwege een steekpartij op de Puccinistraat. Maar omdat daar al een collega-fotograaf is, besluit hij naar het politiebureau te gaan. Daar is inmiddels een traumahelikopter opgeroepen. ‘Dat is best bijzonder en daar wilde ik een paar plaatjes van maken’, vertelt hij.

Eenmaal aangekomen blijkt ook dat er een ambulance voor het bureau staat. De fotograaf besluit te wachten en begint te filmen als er een ambulancebroeder het bureau uit loopt. ‘Dat shotje wil je toch even hebben.’ Maar tegelijk loopt ook een jongen het bureau uit en die roept dat de fotograaf moet ‘doorlopen’.

‘Hij sprong bovenop me’

De jongen blijkt een familielid te zijn van één van de verdachten van het steekincident. ‘Op het moment dat ik aan het filmen was sprong hij bovenop me.’ Normaal draagt de fotograaf een bodycam zodat hij beelden kan maken als de situatie dreigend wordt. Maar deze keer staat de camera niet aan omdat hij de situatie niet als dreigend had ingeschat. ‘Dus ik dacht: ik moet blijven filmen, anders heb ik geen bewijs.’

Hij maakte deze beelden:

De fotograaf valt achteruit. ‘De adrenaline giert dan door je lijf’, vertelt hij. Hij wordt geschopt en geslagen. Maar al snel weten agenten de man van hem af te trekken. Ook een ander familielid van één van de verdachten van de steekpartij, een meisje, is zijn kant op gerend. Ook zij wordt aangehouden. Na het incident besluit de fotograaf even weg te lopen. Hij stapt in zijn auto en rijdt weg. Later komt hij terug om aangifte te doen. De twee verdachten zitten dan inmiddels in de cel.

Berichten stromen binnen

Eenmaal thuis stromen de berichten van collega’s uit verschillende delen van het land binnen. Ze willen weten hoe het met hem gaat en wensen hem sterkte. ‘Dat doet me wel goed.’ Ook heeft hij aangifte gedaan van mishandeling.

De fotograaf is al sinds 2012 actief voor calamiteitenwebsite Regio15. En het is niet de eerste keer dat hij is aangevallen. Kortgeleden gebeurde het ook al eens op Scheveningen. ‘Je hebt collega’s die al twintig jaar meelopen en daarbij gebeurt het nooit en bij mij nu al twee keer’, vertelt hij met een lach. Toch zullen dit soort aanvallen hem er niet van weerhouden om weer met zijn camera de straat op te gaan. ‘Je houdt toch een paar weken wat afstand en een beetje rust, maar je moet af en toe risico nemen.’