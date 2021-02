D66 pleit voor Walk of Fame op de Turfmarkt: ‘Haagse muziekscene verdient eigen plek’

Den Haag beschikt over een rijke muziekgeschiedenis, maar het viel gemeenteraadslid Daniël Scheper (D66) op dat daar in de binnenstad maar weinig van terug is te zien. Daarom pleit hij voor een Walk of Fame waarop Haagse artiesten met hun eigen ster geeerd worden. Bij Den Haag FM vertelt hij over het belang ervan. ‘Deze stad is welbekend om zijn muziekscene en dat wil je laten zien.’

Den Haag heeft veel muzikale artiesten voortgebracht en wat Scheper betreft verdienen iconen uit alle tijden een plekje. ‘Dan heb ik het over Q65 en Shocking Blue uit de jaren 60, maar ook over Di-rect, Kane, Jett Rebel, noem maar op. Muzikanten van toen, nu en wellicht de toekomst.’

De Turfmarkt is volgens Scheper de ideale plek voor dit project. ‘Het is een soort van visitekaartje,’ vertelt hij. ‘Nu is het nog een beetje een kille plek waar veel wordt gebouwd, maar vanuit Centraal Station is het een belangrijke doorloop richting het centrum. Als het straks allemaal af is, moet het een plek worden met allure. We willen dat het mensen inspireert.’

Het verzoek voor de Walk of Fame is ingediend bij de gemeente en Scheper hoopt op breed gedeeld enthousiasme. ‘Er wordt momenteel flink gewerkt aan de binnenstad. Er gaat de komende jaren veel gebeuren en dit zou de kers op de taart zijn.’