Den Haag krijgt nog eens miljoen van Rijk voor nieuwe woningen

Den Haag krijgt nog eens 17 miljoen euro van het Rijk voor het vlottrekken van moeizame bouwprojecten in de stad. Met die bijdrage wordt het mogelijk dat er woningen komen op de plek van het voormalig ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van NOI en kunnen ook in Zuidwest vele honderden extra woningen worden gebouwd. Wethouder Martijn Balster (Wonen) reageert verheugd. ‘Dit is een flinke bijdrage. Hier hebben we ook hard voor gelobbyd want het gebrek aan betaalbare woningen is gigantisch’, zegt hij tegen mediapartner Omroep West.

In 2019 stelde het kabinet 1 miljard euro beschikbaar om de woningbouw in ons land een extra impuls te geven. Zo moeten er ten minste 65.000 woningen bij komen. Want het tekort aan huizen is flink: tot en met 2030 moeten er 845.000 worden gebouwd.

Deze woningbouwimpuls van het kabinet is vooral bedoeld om sneller, meer, en betaalbaarder te bouwen. Eind vorig jaar werd de eerst 290 miljoen toegezegd door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Daarvan kreeg Den Haag ruim 72 miljoen. Uit het tweede deel van de impuls krijgt de stad nog eens 17 miljoen.

Den Haag kan geld goed gebruiken

Volgens Balster kan Den Haag dat geld meer dan goed gebruiken. De woningbouwcorporaties die in Den Haag actief zijn, hebben niet veel geld. Daarnaast het is duur om betaalbare woningen te bouwen, zegt hij. Dit terwijl er wel veel projecten op stapel staan.

Het geld dat nu van het Rijk komt gaat naar drie projecten. De eerste is de bouw van twee woontorens op de plek waar nu nog het voormalig departement van Sociale Zaken staat, naast station Laan van NOI. Binnenkort worden hiervoor de plannen gepresenteerd. Maar de bedoeling is dat hier sociale en middeldure huur komt.

Huizen op plek brandweerkazerne

Dan is er het project op de plek van de voormalige brandweerkazerne aan de Assumburgweg in Moerwijk, direct naast het station. Hier moet ‘een nieuwe entree’ voor Zuidwest komen. Een honderd meter hoge woontoren met daar omheen iets lagere torens, variërend van veertig tot zeventig meter. Daarin plek voor 142 sociale woningen, 162 middeldure huizen en 204 in de vrije sector.

Helemaal achterin in Zuidwest, bij de Lozerlaan liggen de Venen. Daar staan woningen die tot de oudste en slechtste van Vestia behoren, aldus de wethouder. Het gebied wordt deels gesloopt, deels gerenoveerd. Ook komen er nieuwe woningen bij. De bedoeling is dat hier dan uiteindelijk 611 sociale woningen, 497 betaalbare koophuizen en 129 vrije sector woningen komen.

Doorbraak voor Vestia

De plannen worden uitgevoerd door de Wijkontwikklingsmaatschappij die in 2013 werd opgericht nadat Vestia in de financiële problemen kwam. Hoe ze er precies uit gaan zien, is nog niet helemaal bekend. De plannen daarvoor moeten nog worden gepresenteerd.

‘Maar dit biedt een mooie financiële basis om ervoor te zorgen dat de mensen die er nu wonen straks ook weer terug kunnen naar hun vertrouwde basis. En het is een grote doorbraak voor Vestia. Die wilde daar al lang aan de slag, maar zat door de financiële problemen erg klem’, aldus Balster.

Regio komt nog wel tien miljard tekort

Al met al leiden de plannen tot 2800 woningen waarvan de bouw binnen drie jaar moet zijn gestart. Maar daarmee is de stad er nog niet, constateert de wethouder. Hij blijft bij het Rijk lobbyen voor meer geld, bijvoorbeeld uit de derde portie van de Woningbouwimpuls van het kabinet. Dat is volgens hem hard nodig. ‘Onze regio komt tien miljard tekort voor woningbouw.’

Een échte oplossing voor het probleem zou zijn als de veelbesproken verhuurderheffing die de corporaties moeten betalen, wordt afgeschaft. ‘Dan kunnen we echte stappen zetten. Met het bedrag dat we nu krijgen kunnen we op korte termijn vooruit, maar blijven de problemen op lange termijn.’