Horeca 19 weken dicht, hoe staat het ervoor? ‘Het gaat oké’

Cafés en restaurants moesten negentien weken geleden sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds die tijd is er vanuit horecaondernemers veel gedaan om hun kwetsbare situatie onder de aandacht te brengen. Alexander Roep, van Lokaal Duinoord, is zo’n ondernemer. Hoe gaat het na vier maanden lockdown met hem? ‘Het gaat oké.’

De roze borden met de tekst: ‘binnenkort te huur’, die op initiatief van Alexander Roep door het hele land op cafés en restaurants werden bevestigd, zijn door Roep opgeborgen. Hij is voor nu tevreden. ‘In de Kamer is hard gewerkt. De vergoeding is omhoog gekrikt. Wij zijn redelijk oké’, vertelt hij. Ook de lokale bevolking heeft meer oog gekregen voor de situatie van Roep en zijn horecacollega’s. ‘Er is meer steun vanuit de buurt. Het wordt steeds drukker, de Take-Away is aardig op gang.’

Maar Roep zegt zelf ook: dit is het. ‘We mogen ook niet meer heel veel verwachten’, aldus de horecaondernemer. Wel steekt hij nog een kleine veer in de kont van de gemeente. ‘Lokaal wordt er door Den Haag veel gedaan’, aldus Roep, die in het bijzonder Judith Oudshoorn-van Ginderen van de VVD prijst.

Die lokale steun vanuit de gemeente uit zich vooral in plannen maken voor de zomermaanden, als de restaurants en cafés naar alle waarschijnlijkheid weer open zijn. Zo zijn er ideeën om de terrassen ruimer te maken en dat als het25 graden of warmer is, cafés een uurtje langer open mogen blijven. ‘Als we dat komend jaar twintig keer doen, is dat 8.000 euro en tien procent van onze belastingschuld’, legt Roep uit.

‘Ik wil dingen doen’

Wordt er dan nu eindelijk geluisterd? Volgens Alexander Roep werd dat altijd wel gedaan. ‘In ieder geval door de volksvertegenwoordiging, maar het is aan colleges en kabinetten om knopen door te hakken’, aldus Roep. ‘Wij zijn gehoord. Nu gaat het wel oké.’

Maar het is niet dat Roep nu de handdoek in de ring gooit. ‘We willen gewoon weer open. Laten we dat voorop stellen’, aldus de ondernemer. ‘Ik wil dingen doen.’ Het kromme is dát hij al dingen nu moet doen, zonder daarvoor het geld te hebben. Roep heeft al zijn personeel door de crisis moeten laten gaan. ‘Als wij straks ineens horen: “Over twee weken mag je open”, dan moet ik ineens koks en barmensen om mij heen verzamelen. Het is gek om nu al mensen aan te nemen, terwijl er geen geld is.’

Herstel

De deuren van zijn geliefde Lokaal Duinoord blijven naar Roeps eigen verwachting nog 2 maanden dicht. ‘In mijn hoofd zit: 1 mei open’, aldus het verwachtingspatroon van de horecaondernemer. Maar hoe eerder hoe beter, zelfs als dat betekent dat Roep alleen zijn terras mag openen. ‘Vorig jaar hebben we aangetoond dat er buiten niet zo veel aan de hand is. Kom maar op met die hoge temperaturen.’

Ook sluit Roep zich aan achter het pamflet van herstel.nl, een groep vooraanstaande economen en virologen die pleiten dat alles vanaf maart open kan, met een aantal voorwaarden. ‘Ik weet niet in hoeverre dit opgepakt gaat worden, maar ik denk: “Kom maar door”.’