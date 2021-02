Kappers doen licht aan als protest tegen coronamaatregelen

Kappers deden donderdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur in hun gesloten salons het licht aan om zo gezamenlijk te strijden voor de heropening van hun winkels en voor financiële hulp. Dat naar aanleiding van een initiatief van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV). De organisatie hoopt dat er duizenden salons in Nederland mee zullen doen.

Met de actie #lichtvoordathetuitgaat willen de kappers de aandacht vestigen op de volgens hen schrijnende situatie in de branche. Ook wijzen ze erop dat kappers in België, en binnenkort ook in Duitsland, al wel weer aan de slag kunnen. Sommige kappers zijn daarom zelfs bang dat ze klanten kunnen verliezen, als Nederlanders bijvoorbeeld zouden besluiten om dan maar een knipbeurt in Duitsland te nemen.

Bij veel Nederlandse kapperszaken staat het water aan de lippen, merkt de organisatie. ‘Al te lang kunnen we niet meer naar de kapper en de financiële overheidssteun is bij lange na niet toereikend. Oproepen om meer maatwerk voor de steun hebben geen gehoor gekregen bij de politiek’, zei de NCV tegen mediapartner Omroep West. ‘De kapper-ondernemers staan er alleen voor en doen er alles aan om te zorgen dat het licht niet voor altijd uit gaat.’