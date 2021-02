Nieuwsfotograaf mishandeld na melding van steekpartij

Een fotograaf van calamiteitenwebsite Regio15 is woensdagmiddag mishandeld. Dat meldt mediapartner Omroep West. De mishandeling gebeurde bij het politiebureau aan de Aaltje Noordewierstraat. Hij werd geschopt en geslagen. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de aanval. De fotograaf heeft aangifte gedaan.

Het voorval gebeurde na de melding van een steekpartij in de Puccinistraat. ‘Toen er even later een ambulance en een traumahelikopter naar het politiebureau op de Aaltje Noordewierstraat werden gestuurd, zijn we toch maar voor de zekerheid wat beeld gaan maken’, laat René Hendriks van Regio15 weten.

Op de beelden hieronder is de mishandeling te zien:

Bij het politiebureau werd de cameraman aangevallen door twee mensen. Een woordvoerster van de politie bevestigt dat zij allebei zijn aangehouden. Voor het steekincident zelf zijn twee andere mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat de twee gewonden.

Met de aangevallen cameraman gaat het goed. ‘Hij is natuurlijk wel geschrokken, maar raakte niet gewond.’ Het is nog niet duidelijk of er ook apparatuur beschadigd is geraakt.