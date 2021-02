PvdA wil dat scholen leerlingen stimuleren om voldoende te bewegen

De Haagse PvdA wil dat scholen leerlingen extra gaan stimuleren om voldoende te bewegen. De partij doet de oproep na berichtgeving van dagblad Trouw waaruit blijkt dat de helft van middelbare scholen in Nederland niets doen aan online bewegingsonderwijs. Het stadsbestuur zou samen met schoolbesturen richtlijnen moeten ontwikkelen om ervoor te zorgen dat er meer wordt bewogen door de scholieren.

‘We merken het allemaal. Je kunt niet zoveel doen’, begint fractievertegenwoordiger zijn betoog. ‘Voor de lockdown gingen op de fiets naar school, je had je gymlessen: je had veel meer beweging.’ Nu er veelal thuisonderwijs wordt gegeven moeten leerlingen gemotiveerd worden om te bewegen vindt de partij. ‘Ook in de coronacrisis moeten we alles op alles zetten om scholieren voldoende te laten bewegen. Dat is ontzettend belangrijk voor een mentale en fysieke gezonde levensstijl van tieners, zeker nu ze vooral thuiszitten.’

Hoe ziet Ahraui dat voor zich? ‘Het is lastig om dat voor de docenten in de vullen’, aldus de fractievertegenwoordiger. Wel ziet hij nu al op verschillende plekken in het land initiatieven opkomen, al blijft hij hameren op de boodschap. ‘Het is noodzakelijk om er aandacht voor te blijven vragen. Als je wil dat de fysieke en mentale gezondheid op peil blijft, moet je durven investeren. Bedenk opdrachten en challenges om ze uit te dagen. Er kan echt nog wel wat.’

Ahraui maakt zich vooral zorgen over jongeren in de kwetsbare wijken van de stad. ‘In wijken waar de sportdeelname al laag is, dreigen jongeren zo nog meer achterop te raken. Terwijl je juist op jonge leeftijd goed moet bewegen, want hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om aan te haken.’