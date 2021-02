Stenengooier Schilderswijk weer student: Ayoub begint aan school en is heel blij

De 19-jarige Ayoub A. is ‘heel blij’ met de uitspraak in het hoger beroep in zijn zaak, vertelt zijn advocaat Niels Genemans donderdag. De jongeman die eind januari twee maanden cel kreeg omdat hij een steen gooide naar een politiebus tijdens avondklokrellen in de Schilderswijk kreeg een lagere straf van het gerechtshof in Den Haag. Het betekent dat hij vrijdag gewoon aan zijn nieuwe opleiding kan beginnen, meldt mediapartner Omroep West.

‘Het gaat hier om openlijk geweld van de buitencategorie’, oordeelde de rechter op 27 januari over de steen die Ayoub had gegooid naar een politiebus op de Hobbemastraat in de Schilderswijk, tijdens de avondklokrellen. Tijdens de zitting vertelde A. in tranen dat hij niet wist wat hem bezielde. ‘Ik heb er ontzettend veel spijt van en ik schaam me diep. Vanaf het moment dat ik de steen losliet, lig ik wakker. Ik herken mezelf hier niet in’, zei hij.

Toch legde de rechter hem twee maanden cel op die hij gelijk moest uitzitten. De verdachte zag daarmee zijn toekomstplannen, de start van nieuwe opleiding in de zorg, verdampen.

Snel naar het hof

Maar zijn advocaat stelde gelijk na de zitting hoger beroep in. Genemans vroeg de rechtbank of ze het dossier snel naar het gerechtshof wilde sturen. Het hof kreeg van hem het verzoek om de zaak zo snel mogelijk te behandelen. Dat lukte en het leidde er toe dat het hof dinsdag al een uitspraak deed. De straf was lager dan die de rechtbank had opgelegd, namelijk 22 dagen. Een straf gelijk aan het voorarrest.

Voor Ayoub betekende het dat hij die avond nog buiten stond: ‘De uitspraak was rond 16.00 uur’, vertelt Genemans. ‘Daarna moest hij nog even naar de gevangenis in Alphen om zijn spullen op te halen.’ Vervolgens was hij een vrij man.

‘Stabiel leven’

Het hof oordeelde dat Ayoub zijn lesje wel geleerd had en dat hij niet in herhaling zou vallen. Ook werd een advies van de reclassering meegewogen en jeugdstrafrecht toegepast. Verder speelde mee dat Ayoub geen strafblad had, verder een stabiel leven leidde, werk heeft en op het punt staat een nieuwe opleiding te beginnen.

Die opleiding start vrijdag en daarmee heeft Ayoub de zaak ook afgesloten, laat zijn advocaat weten.