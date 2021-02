De Pakschuit op weg naar reparatie

De eind januari aan de Dunne Bierkade deels gezonken terrasboot de Pakschuit, is donderdag aan het eind van de ochtend naar een scheepswerf geduwd voor inspectie en reparatie. “Ze zijn hem met een duwboot komen ophalen en hij gaat nu naar de werf toe”, vertelt eigenaresse Corine Ammerlaan aan Den Haag FM. Op de werf wordt de boot uit het water getakeld en zal worden onderzocht wat nu precies de oorzaak is en op welke manier de schuit kan worden hersteld.

Het vertrek van de boot heeft toch wel impact op Ammerlaan, “Het geeft een beetje een raar gevoel, bijna emotioneel”, zegt ze. “En toen de boot eenmaal onder de brug doorging werd het een soort leeg gevoel”, zo probeert Ammerlaan het moment te beschrijven.

Door de coronasluiting van de horeca had de eigenaresse eigenlijk geen geld om haar terrasboot te laten repareren, maar door een inzamelingsactie van een vaste klant was het geld voor herstel al binnen een dag bij elkaar. “Als die crowdfunding er niet was geweest was ze failliet geweest”, zegt initiatiefnemer Viktor Alders, “De boot had dan sowieso weg gemoeten en dat kost dan geld, ik denk dat het dan einde verhaal was geweest.”

Tekst loopt door na video.

Ammerlaan is nog steeds heel erg blij met de actie en alle berichten en ondersteuning die ze heeft gekregen. “Veel mensen willen dat ik hier nog lang blijf en dat ik met die mooie historische boot hier op de gracht lig”, aldus Ammerlaan. En dat motiveerde haar om door te gaan, “Superveel waardering kreeg ik dus dat geeft een heel rijk gevoel”.

Zodra de Pakschuit is hersteld zal de terrasboot dus weer in volle glorie aan de Dunne Bierkade komen te liggen. Al is het dan wel te hopen dat er niet lang meer hoeft te worden gewacht op de heropening van de horeca voordat er weer genoten kan worden van een drankje op de Pakschuit.