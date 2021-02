GroenLinks pleit voor heropenen buurthuizen en bibliotheken: ‘Jongeren moeten weer ergens heen kunnen’

Jongeren en studenten worden hard geraakt door de coronacrisis. GroenLinks zegt zich zorgen te maken over de mentale gezondheid van deze groep en pleit daarom voor het heropenen van sporthallen, buurthuizen en bibliotheken. Gemeenteraadslid Erlijn Wenink vertelt bij Den Haag FM over het belang van de zaak. ‘Er moet nu echt iets gebeuren.’

Afgelopen woensdag voerden een aantal scholieren en studenten nog actie voor het heropenen van het onderwijs en om aandacht te vragen voor de mentale gevolgen van de lockdown. ‘Op lokaal niveau kunnen we weinig doen betreft de heropening van scholen,’ vertelt Wenink. ‘Wel denken we dat er op andere locaties meer mogelijk moet zijn om jongeren die extra ruimte te geven.’

Het maximale doen

Volgens Wenink is het belangrijk om te kunnen garanderen dat er geen permanente ‘littekens’ bij jongeren ontstaan als gevolg van de huidige restricties. ‘Dat dreigt nu wel te gaan gebeuren. Er zijn steeds meer meldingen van depressieve klachten en de jeugd-ggz stroomt vol. Het is een zorgelijke ontwikkeling.’

‘Corona vergroot de verschillen. Als je in een klein huis woont en een kamer moet delen is er te weinig ruimte om te studeren of om je even af te zonderen. GroenLinks wil een corona-proof oplossing, vooral voor die kwetsbare groep,’ aldus Wenink.

GroenLinks is van plan om bij de eerstvolgende raadsvergadering op 4 maart een motie in te dienen om te kijken onder welke omstandigheden buurthuizen en bibliotheken weer open kunnen. ‘Als de ruimtes groot genoeg zijn en mensen zich aan alle maatregelen houden, is er veel mogelijk. We moeten nu ook het maximale doen wat kan en mag om jongeren te helpen.’