Het Nationale Theater repeteert, ondanks dichte podia, stug door

De rood, fluwelen gordijnen van de schouwburg zijn al een tijdje gesloten en de kassa rinkelt niet. Toch repeteert Het Nationale Theater door, ondanks dat zij geen idee hebben wanneer zij hun nieuwe voorstelling ‘The Nether’ kunnen spelen. ‘Wij maken nu de voorstelling voor wie dan kan komen kijken. Voor hen zullen we het spelen.’

De theaterlichten staan aan, het decor is opgebouwd, de spelers staan ter plekke tekst uit het hoofd te stampen; corona bestaat bijna niet in de repetitieruimte van Het Nationale Theater. ‘Acteurs zijn gelukkig een erkend contactberoep’, legt regisseur Nina Spijkers uit. ‘De acteurs mogen elkaar aanraken, maar ik houd wel anderhalve meter afstand. Zo houden we er rekening mee.’ Daarna zucht Spijkers. ‘Was ik maar acteur.’

Want ondanks dat tijdens de repetities hard wordt gewerkt en corona even wordt vergeten, is buiten het gebouw van Het Nationale Theater voor de toneelwereld een onzekere tijd bezig. Door de lockdown zijn theaters al langere tijd gesloten en zicht op versoepelingen zijn troebel. De toneelgroep repeteert door zodat zij, zodra er ook maar iets mogelijk is, een voorstelling direct klaar hebben liggen.

Routekaart

Maar hoe is het om te werken aan een product, zonder dat je weet wanneer mensen er van kunnen gaan genieten? ‘Ik kan alleen maar werken vanuit het totale geloof dat wij dit voor mensen gaan doen’, legt Nina Spijkers uit. Om dat geloof gegrond te laten zijn, heeft Het Nationale Theater een routekaart gemaakt. ‘Wat de overheid kan kunnen wij ook’, lacht de regisseur. ‘Voor elke beslissing die kan komen, weten wij hoe wij erop gaan reageren. Voor nu gaan we ervanuit dat we 3 maart open gaan en spelen.’

Yela de Koning, lid van de vaste acteursgroep van het Haagse toneelgezelschap, heeft ook vertrouwen in dat het goed gaat komen, al was daar wel tijd voor nodig. ‘Er zijn verschillende technieken de revue gepasseerd wat betreft het omgaan met onzekerheid’, vertelt zij. ‘Bijvoorbeeld de struisvogeltechniek, het-heel-hard-huilen-op-de-bank-techniek, stel worst case scenario dat we het nooit gaan spelen, is dit wel hele goede dagbesteding.’

Als ze na een persconferentie labiel op de bank zit, gaat ze het soms oprecht als dagbesteding zien, geeft de actrice toe. ‘Maar als we hier (de repetitieruimte, red.) bezig zijn, zijn we alleen maar bezig met een voorstelling maken.’

‘The Nether komt’

De voorstelling ‘The Nether’ gaat over een toekomst waar je niet via een telefoon of laptop verbonden bent met het internet, maar via jou als persoon, en de ethische vragen die daarbij komen kijken. Fans van de Netflix-serie Black Mirror zouden volgens Het Nationale Theater hun hart kunnen ophalen bij het zien van dit nieuwe toneelstuk.

‘We gaan gewoon de allerbeste voorstelling maken voor wie er kan komen kijken. Voor hen zullen we het spelen’, besluit regisseur Nina Spijkers. En niet in het theater? Dan maar via het beeldscherm. ‘Wij kunnen er ook voor kiezen een soort registratie te maken. The Nether komt er, sowieso.’

