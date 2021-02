Lockdown zorgt voor zorgelijke situaties in Schilderswijk: ‘Veel vrouwen zitten opgesloten’

De lockdown zorgt voor schrijnende situaties achter de voordeuren in de Schilderswijk. De bewoners van de wijk zitten lang thuis, dicht op elkaars lip, wat kan zorgen voor heftige confrontaties. De Schilderswijk Moeders, een project van Buurthuis de Mussen, biedt dagelijks ondersteuning in deze periode, voor wijkbewoners die dat nodig hebben. ‘Er zijn heel veel mishandelingen.’

Hedia is een Schilderswijkmoeder. Zij heeft de thermometer diep in de wijk zitten en weet wat er achter meerdere voordeuren gebeurt. ‘Ik ben een echte mama. Een mama van de mama’s en de papa’s’, vertelt ze. Al zeven jaar biedt zij met de andere Schilderswijkmoeders hulp aan moeders en vaders op het gebied van bijvoorbeeld financiële vragen en huiselijk geweld. ‘Noem maar op. Met alles kun je bij ons terecht.’

De situatie in de wijk gedurende de lockdown beschrijft de Schilderswijkmoeder als ‘heel erg’. ‘Er zijn heel veel mishandelingen.’ Mensen die lichamelijk of geestelijk worden mishandeld, vrouwen die thuis geen woord te zeggen hebben, Hedia ziet het allemaal voorbijkomen. ‘Veel vrouwen zitten opgesloten en zitten met het hele gezin in een ruimte. Dat gaat escaleren.’

Hedia-effect

De Schilderswijkmoeders hebben heel veel vrouwen naar de opvang geholpen, terwijl de opvang propvol zit. Collega’s van Hedia noemen dat het ‘Hedia-effect’. ‘Als één van mijn collega’s belt zijn er wachtlijsten, maar als ik bel lukt het mij. Hoe? Vraag het me niet.’

Niet zelden neemt Hedia de situaties die zij tegenkomt mee naar huis. ‘Het doet veel met mij, met ons.’ Soms komen mensen zelfs letterlijk mee naar het huis van Hedia, als zij per direct iemand uit een schrijnende situatie moet en wil halen.

Cultuurding

De lockdown is een zeer directe katalysator van deze situaties. ‘Mensen zitten op elkaars lip. Hiervoor kon je nog heel veel doen. Koffieochtenden, sportlessen, naar de stad of markt. Nu ben je de hele dag thuis met iedereen. Dat lukt meestal niet.’ In de Schilderswijk zie je dit soort situaties volgens Hedia erger dan in andere wijken, ‘omdat er meestal ook een cultuurding speelt’.

Buurthuis de Mussen, waar de Schilderswijk Moeders een project van zijn, biedt veel hulp voor tijdens het mentaal zware werk dat Hedia uitvoert. ‘De Mussen geeft ons alle steun. We helpen elkaar enorm en staan voor elkaar klaar’, besluit Hedia.