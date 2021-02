Politie vindt illegale kapsalon in bus tijdens zoektocht naar overvallers

In de zoektocht naar overvallers van een supermarkt trof de politie woensdagavond een illegale kapsalon aan in een bus aan de Jan de Weertstraat. Dat meldt mediapartner Omroep West. Agenten dachten dat de verdachten van de overval zich in de bus schuilhielden. Al snel bleek dat er in de bus heel iets anders gaande was.

De Ela Minimarkt op de hoek van de Jan van Rodestraat en de Beatrijsstraat werd iets na 20.00 uur overvallen. Vier mannen bedreigden de medewerkers met een steekwapen en een vuurwapen en gingen ervandoor met een geldbedrag.

Agenten startten na de overval meteen een onderzoek. In de Jan de Weertstraat troffen ze de bus aan, waar de verdachten zich mogelijk schuilhielden.

Kappersstoel

De inzittenden van de bus werden uit het voertuig gehaald. Agenten deden dat met getrokken wapens, omdat de verdachten mogelijk een vuurwapen hadden. Maar het werd al snel duidelijk dat het niet om de overvallers ging. Een paar mannen runden een illegale kapsalon vanuit de bus. Op foto’s is te zien dat er onder meer een spiegel en een kappersstoel aanwezig waren in de bus.

De namen van de inzittenden zijn genoteerd en er wordt een rapportage gemaakt voor de gemeente. Drie verdachten van de overval werden later alsnog aangehouden op de Melis Stokelaan. De politie zoekt nog naar een vierde verdachte.