Spuigasten: Kamerlid Niels van den Berge (GroenLinks) in verkiezingsserie en over raadsenquête naar bouw Amare

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag aandacht besteed aan de Tweede Kamerverkiezingen. De tweede gast in de verkiezingsserie is Niels van den Berge (GroenLinks).

Het Haagse Tweede Kamerlid staat op plek twaalf op de kieslijst van GroenLinks. Als Kamerlid zette hij zich onder andere in voor het tegengaan van discriminatie, mbo-leerlingen en de toegang tot het recht. Wat zijn de ambities van Van den Berge voor de komende periode?

De komende uitzendingen van Spuigasten zijn verschillende Haagse kandidaten te gast, zoals ook Wytske Postma (CDA), Bente Becker (VVD) en Sjoerd Sjoerdsma (D66).

En in de Haagse gemeenteraad gaan steeds meer stemmen op om een raadsenquête te houden naar de bouw van het cultuurpaleis Amare. Hart voor Den Haag/Groep de Mos, PVV, SP en Partij voor de Dieren spraken zich uit voor instellen van een van de zwaarste onderzoeksmiddelen die de raad kent. Bij een raadsenquête kunnen onder meer getuigen onder ede worden verhoord. De PvdA, Haagse Stadspartij en GroenLinks lieten weten niet uit te sluiten dat ook zij voor zo’n enquête gaan stemmen. In Spuigasten laten de raadsleden Mariëlle Vavier (GroenLinks) en Robert Barker (Partij voor de Dieren) hun licht schijnen op het plan om een raadsenquête te houden over Amare.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

