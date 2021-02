Spuigasten: Kamerlid Niels van den Berge (GroenLinks) in verkiezingsserie en over raadsenquête naar bouw Amare

Stichting Lotje slaat handen ineen met Voedselbank om kinderkleding te geven aan gezinnen die het nodig hebben

Door middel van haar ‘kasten’, verspreid door heel Den Haag, stelt Stichting Lotje gedoneerde kinderkleding en speelgoed beschikbaar voor gezinnen die het financieel minder breed hebben. Omdat deze kasten door de coronacrisis minder bereikbaar zijn dan gewoonlijk, slaat zij de handen ineen met de Voedselbank om alsnog de mensen te kunnen bereiken.

Deze week was Stichting Lotje actief bij de Voedselbank in Laak aan de Ketelstraat. Marina Sneijders is manager van Lotje en is overweldigd door de hoeveelheid spullen die ze hebben binnengekregen. ‘Er is zó veel gedoneerd. Het is hier veranderd in een heuse kleding- en speelgoedwinkel.’ Wel benadrukt Sneijders extra dat de mensen die hier komen en het nodig hebben, niet hoeven te betalen.

Tussen wal en schip

Normaal gesproken opereert Stichting Lotje met haar eigen kledingkasten op verschillende locaties, maar deze zijn door de huidige beperkingen een stuk minder goed te bereiken. ‘Als mensen niet naar de kast kunnen komen, brengen we de kast naar de mensen,’ vertelt Sneijders. ‘De Voedselbank was enthousiast over een samenwerking , want hoe meer je de mensen kan helpen, hoe beter.’

Voedselbank Laak kon dankzij donaties van horecaleveranciers en externe partijen in 2020 al een extra dag open. Niet alleen voor mensen die in aanmerking komen voor de Voedselbank, maar ook voor die mensen die net tussen wal en schip vallen. Zij verdienen te veel voor de Voedselbank, maar kunnen de hulp net zo goed gebruiken. ‘Dit zijn mensen die in afwachting zijn van een uitkering of plotseling ontslagen zijn. Deze mensen kunnen zich net zo goed weinig veroorloven en wilden we ook in de gelegenheid stellen een voedselpakket op te halen,’ aldus coördinator Leo van Rheenen.

Als het gaat om de samenwerking met Stichting Lotje, prijst Van Rheenen zich gelukkig. ‘We zijn er onwijs blij mee. Hierdoor kunnen we de mensen, naast een voedselpakket, nog wat extra´s bieden.’

Binnen 24 uur

Sneijders benadrukt dat Stichting Lotje een belangrijke rol speelt in Den Haag. ‘Ons voordeel is dat we veel connecties hebben en snel kunnen schakelen. Zodra een gezinscoach bijvoorbeeld opmerkt dat er ergens maar twee bedden zijn voor drie kinderen, kan Lotje er binnen 24 uur voor zorgen dat dat bed er komt. Veel mensen in de stad dragen Lotje een warm hart toe en dat merk je.’

Door de grote hoeveelheid donaties is er aan kleding en speelgoed is bij Stichting Lotje voorlopig nog geen gebrek. Al kunnen ze dat echter altijd gebruiken, zijn er ook nog andere manieren om te helpen. ‘We zoeken altijd vrijwilligers om één van de kasten te bemannen, maar we horen het ook zeker graag als mensen hulp nódig hebben. Daarvoor kan je ons altijd bezoeken.’