Twee doden gevonden op bootje in Laak, leefden vermoedelijk daar

Op een bootje in de Waldorpstraat in Den Haag heeft de politie in de nacht van donderdag op vrijdag twee overleden personen aangetroffen. Vermoedelijk leefde het tweetal onder erbarmelijke omstandigheden op de boot. Volgens de politie is er sprake van een noodlottig ongeval. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De politie vond de twee lichamen vrijdagmorgen rond 2.30 uur. Het bootje lag aan een braakliggend terrein in de Laakhaven. Op het terrein lagen lege bierblikjes en er liep een kabel vanaf de boot zodat de bewoners aan boord stroom hadden. Een toilet had het onderkomen van de slachtoffers niet, daarvoor maakten ze gebruik van het toilet op het braakliggende terrein. De slachtoffers sliepen onder een dekzeil, want een dak had de boot niet.

Hoe de twee mensen om het leven zijn gekomen, dat wil de politie niet bekendmaken. Wel is uit het onderzoek gebleken dat het om een noodlottig ongeval gaat. Omdat de familie van de slachtoffers nog niet is bereikt, heeft de politie besloten om de identiteit van de twee mensen niet bekend te maken.