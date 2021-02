Utrechtsebaan en Prins Clauslaan twee weekenden in beide richtingen dicht

De Utrechtsebaan en de Prins Clauslaan de komende twee weekenden afgesloten in beide richtingen. Dat meldt mediapartner Omroep West. De wegen worden afgesloten omdat de betonnen constructie van de fonteinen op de Prins Clauslaan wordt gesloopt en verwijderd. Daarnaast worden er twee lichtmasten in de middenberm van de Utrechtsebaan verwijderd.

De Utrechtsebaan is afgesloten tussen afrit 2 Bezuidenhout en de Zuid-Hollandlaan. De Prins Clauslaan is dicht tussen de Theresiastraat en de Juliana van Stolberglaan. De afsluitingen gelden in het weekend van 19 tot en met 21 februari en 26 tot en met 28 februari. De Utrechtsebaan is vanaf vrijdag 23.00 uur tot maandag 5.00 uur afgesloten. Voor de Prins Clauslaan geldt dat de weg al vanaf 20.00 uur is afgesloten en maandag om 5.00 uur weer opengaat.

Voor fietsers en voetgangers zijn geen extra afsluitingen gepland. Vanwege bouw van de Grotiustorens is er al een omleiding voor fietsers op de Prins Clauslaan. De Theresiastraat blijft tijdens de werkzaamheden voor verkeer bereikbaar. Rijkswaterstaat heeft de volgende omleidingsroutes bekend gemaakt: