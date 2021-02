Spuigasten: Kamerlid Niels van den Berge (GroenLinks) in verkiezingsserie en over raadsenquête naar bouw Amare

Klimaatstaker Stijn Warmenhoven wil de Tweede Kamer in voor D66: “Jongerengeneratie verdient echt een stem”

De Haagse Stijn Warmenhoven vergaarde bekendheid als aanjager van de klimaatmars voor jongeren van Youth 4 Climate welke in 2019 plaatsvond. Twee jaar later wil de nu negentienjarige klimaatactivist de Tweede Kamer in voor D66, hij staat op de 42e plaats van de kandidatenlijst. Den haag FM sprak in aanloop naar de verkiezingen in maart met Warmenhoven.

Wat was voor jou het moment dat je dacht ‘het klimaat, daar moeten we wat mee’?

“Dat was in januari van 2019, ik zag toen een bericht in de NOS-app over een Belgische staking en toen dacht ik: wanneer is dat in Nederland? Vervolgens heb ik een appje gestuurd naar medescholieren (van Dalton Den Haag, red.) om hulp te zoeken om zoiets ook in Nederland te organiseren. Diezelfde dag was er nog een bijeenkomst en zijn we het op gaan zetten.”

Uiteindelijk waren er duizenden demonstranten

“Het waren twintigduizend scholieren die protesteerden. Het bracht veel teweeg: het klimaat kreeg aandacht. Dat was de reden voor ons om dit te doen, het onderwerp moet op de agenda staan om het te kunnen oplossen. Ons doel was tweeduizend mensen. Dit hadden we nooit verwacht. Maar we hadden ook nooit verwacht dat we zoveel aandacht zouden krijgen, onder meer van De Wereld Draait Door. We hadden het onderschat. Je zag het ook op de dag zelf: we liepen een mars en de eerste groep kwam al terug voor de laatste zou vertrekken.”

“Persoonlijk heeft het me ook geld gekost, een deel van mijn eigen inkomen is er in gaan zitten, maar dat heb ik er voor over gehad. Een groot deel van de staking werd gelukkig mogelijk gemaakt door donaties en sponsoren. Een podium kost gewoon geld en daar rekenden we niet op. Maar ook het reizen eromheen, zoals naar DWDD, kost gewoon geld. Als we dat van te voren hadden geweten hadden we het anders gedaan. Maar dat heb ik er voor over gehad. Af en toe kreeg ik ook wel eens wat vergoed. Ach… Het gaf veel plezier. Uiteindelijk waren we trots op wat we hadden neergezet.”

En vervolgens op de koffie bij premier Mark Rutte.

“Ook dat was heel bijzonder, dat hadden we nooit verwacht. Ik was 17, als je dat dan mag meemaken is al mooi. En we deden het niet voor onszelf, maar voor al die scholieren. We hebben onze achterban ook gevraagd om input en dat hebben we meegenomen.”

“Maar de eerste keer in het Torentje hebben we niks bereikt. Ik had nog nooit iemand gesproken die zó goed recht kan lullen wat krom is. Heel dat gesprek denk je dat hij (Mark Rutte, red.) je gelijk geeft, maar als je de notulen terugleest dan zie je dat ie toch niks heeft gezegd. Het is een man van overtuigingskracht en charisma. Het gevoel na het gesprek was goed. En achteraf denk je: wat hebben we nou gedaan? We waren er voor gewaarschuwd, maar we bleken daar niks mee te hebben gedaan.”

“Het tweede gesprek werd concreter, toen konden we het zelf meer gestructureerd aanpakken. We hebben toen ook wat toegezegd gekregen: Wiebes en Rutte hebben toen gezegd dat de opbrengst van de vliegtaks naar het openbaar vervoer zou gaan. Daar zijn we best trots op. Dat is een direct resultaat. En daarna kwam een debat in de Tweede Kamer.”

Die Tweede Kamer wil je nu zelf ook in, waarom?

“Het gaat om mijn toekomst, de toekomst van mijn generatie. Ik wil daar invloed op kunnen uitoefenen, ik wil niet aan de zijlijn staan. De jongeren moeten ook écht meebeslissen. Jongeren kwamen de straat op tegen racisme, voor onderwijs en voor het klimaat. En het jongste Kamerlid was 29! Die kloof tussen generaties is er echt. Als die hele jonge generatie niet wordt vertegenwoordigd, dan moet ik het zelf maar doen dacht ik. En ik denk ook wel dat ik het kan.”

Je staat niet hoog op de lijst: plek 42…

“Rechtstreeks de Kamer in is onmogelijk, maar met voorkeurstemmen kan het wel. Dus ik roep ook jongeren op om op een jongere te stemmen. En als je dan op D66 stemt als jongere -en die kans is groot want D66 is echt een partij die aan de volgende generaties denkt- dan vraag ik: stem dan op mij. Dan hopelijk met voorkeurstemmen de Kamer in. De jongerengeneratie verdient echt een stem. Eigenlijk bij elke partij.”

Waarom D66?

“In de bovenbouw wist ik in de vierde dat de sociaaldemocratie het beste bij mij paste, het is een mooie middenpartij. Maar ik werd pas lid na mijn voorzitterschap bij Youth 4 Climate.”

“D66 is ambitieus in hun inzet voor het klimaat, dat past. Ik sta ook achter de idealen va de partij. Voor mij is strijden voor het klimaat, voor het onderwijs en tegen racisme van belang en jongerenparticipatie hoort daarbij. D66 is daarvoor de juiste partij en ik ben graag vertegenwoordiger van mijn generatie.”

Je bent nog student, hoe wil je dat gaan doen als je verkozen zou worden?

“Ik ben bereid om mijn studententijd stop te zetten voor de politiek, omdat ik mij wil inzetten voor deze generatie. Maar ik wil ook student blijven om te weten wat er bij anderen van dezelfde leeftijd speelt. Je kunt niet alleen in de Kamer zitten en daar debatteren. Ik zou eventueel nog één vak kunnen volgen bijvoorbeeld. Naast de werkzaamheden in de kamer op dinsdag, woensdag en donderdag wil ik dan in gesprek gaan met de doelgroep.”

Hoeveel zetels zitten erin voor de partij?

“Ik denk dat we met dit team een goede campagne kunnen voeren en meer dan 20 zetels kunnen halen. We hebben nu met Sigrid Kaag de beste lijsttrekker. Rutte heeft het prima gedaan, maar het kan beter. En Sigrid Kaag kan dat, daar heb ik vol vertrouwen in!”

Wat als het jou niet lukt om de Kamer in te komen?

“Dat zou jammer zijn. Ik reken in elk geval op een mooie ervaring en ik ben sowieso trots op mezelf als ik zie wat ik in twee jaar heb kunnen doen.”

“En dan zou ik graag in 2022 voor D66 gemeenteraad in gaan. Ook daar valt veel te verbeteren. En ik ben trots om een Hagenaar te zijn. Ik mag graag mensen landelijk vertegenwoordigen, maar In Den Haag is misschien nog mooier!”